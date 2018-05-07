جمعة يقود المصري للفوز على بطل موزمبيق في الكونفدرالية

قاد أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي فريقه للفوز علي يونياو دو سونجو بطل موزمبيق بهدفين للاشيء مساء اليوم الأحد بإستاد بورسعيد في أولي مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أحمد جمعة هدفي اللقاء، حيث جاء الهدف الأول من رأسية في الدقيقة 36 من صناعة زميله جريندو الذي توغل إلى حدود منطقة الجزاء ثم مرر كرة عرضية متقنة إلى داخل المنطقة استقبلها أحمد جمعة الخالي تماما من الرقابة ويضعها برأسه في الشباك.

وأضاف مهاجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 53 تمريرة متقنة من نفس اللاعب جريندو لتخطى جمعة خط دفاع الفريق الضيف ويسدد الكرة بسهولة على يسار الحارس لتسكن الشباك.

وحصل المصري على أول ثلاثة نقاط في دور المجموعات ليتصدر بهم جدول المجموعة الثانية بالتساوي مع فريق بركان النهضة المغربي والذي فاز علي الهلال السوداني 1-0 في وقت سابق اليوم.