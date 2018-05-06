مقتل «خط الصعيد» في مطاردة أمنية بقنا

لقى نور حجازى، الشهير بخط الصعيد، مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في جبال حمردوم بمركز نجع حمادى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وسط حراسة أمنية مشددة.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء العياط، قد ترأس الحملة الأمنية التى داهمت جبال حمردوم لمطاردة المتهم نور حجازي، المطلوب في عدد من قضايا السرقات بالأكراه، ومحكوم عليه بالإعدام في قضيتين قتل.

وتمكنت قوات الشرطة من تعقبه وسط الجبال، وبتبادله إطلاق النار قتل وتم نقله في حراسة مشددة للمستشفي العام، كما فرضت قوات الشرطة بقرية حمردوم التى ينتمى إليها المجنى عليه.