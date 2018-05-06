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الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثث الأم والأبناء في حادث «الرحاب»

كتب - أحمد الشرقاوي:
نشر فى : الأحد 6 مايو 2018 - 5:46 م | آخر تحديث : الأحد 6 مايو 2018 - 5:46 م

قال الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إن المصلحة انتهت من تشريح 4 جثث من أسرة فيلا الرحاب المقتولين، ويبقى فقط تشريح جثة الأب.

وأضاف هشام عبد الحميد أن تشريح الجثث كشف عن أن إصابة كل منهم برصاصتين في الرأس والوجه بإصابات مباشرة، وتم استخراج الرصاصات.

وأشار عبدالحميد إلى أن المصلحة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من تشريح جثة الأب للوصول إلى سبب وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على 5 جثث داخل فيلا مستأجرة بمنطقة الرحاب لأسرة مكونة من 3 أبناء وأبيهم وأمهم، وتشير التحقيقات الأولية التي تباشرها نيابة القاهرة الجديدة إلى أن الجريمة ارتكبها الأب بسبب مروره بضائقة مالية وخسارته مبلغ مالي كبير.


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