«إنفورما ــ مصر» تعلن عن ضخ استثمارات جديدة فى سوق المعارض المصرية

تعلن شركة إنفورما مصر، احدى شركات إنفورما PLC، الشركة الرائدة فى تنظيم المعارض وبحوث السوق، عن ضخ استثمارات جديدة فى مجال المعارض.

وتتمثل أحدث استثمارات المجموعة فى قيامها بشراء حقوق تنظيم 6 معارض كبرى فى مصر تُقام بالتعاون مع شركائها المحليين وهى معارض: ميديكونيكس MediConex، وفارماكونيكس PharmaConex، وAfrica Food Manufacturing مع الشركة العربية الأفريقية للمؤتمرات والمعارض (ACE)، ومعارض الكتريكس وسولار تك ومفسك مع ايجيتك الهندسية.

وبالتوازى مع هذه التوسعات، ومن أجل قيادة أعمال الشركة المتوسعة فى تنفيذ استراتيجية النمو والاستثمار، تم تعيين مدير عام هانى خفاجى لشركة إنفورما مصر. يتمتع خفاجى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاما فى قطاع تنظيم المعارض بالسوق المحلية؛ حيث لعب دورا رئيسيا فى نجاح معرض أوتوماك فورمولا الذى تنظمه شركة أرت لاين ACGــITF، أحد شركاء النجاح المهمين لشركة إنفورما.

من جانبه قال هانى خفاجى ــ مدير عام «إنفورما ــ مصر»: «إنّ انضمامى للعمل فى شركة إنفورما جاء فى توقيت مثالى بكل المقاييس، حيث أسعى للتعاون مع فريق العمل المحترف الذى تمتلكه الشركة فى مصر وتعمل على تنميته».

من ناحية أخرى، تشهد إنفورما مصر فترة استثنائية من النمو والتوسع فى السوق المحلية فى الوقت الحالى. إنّ طموحنا لإقامة شراكات مثمرة مع منظمى المعارض المحليين.

وأضاف أن الشركة ستقيم معارض وهى Middle East Electricity، وسيتى سكيب وآراب هيلث Arab Health، تتمتع إنفورما بمكانة عالمية متميزة تتيح لها تقديم سلسلة من القيم الجديدة لعملائها فى السوق المحلية.