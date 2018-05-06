تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل التصدي لصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن عن تصدي القوات الجوية الملكية السعودية لصاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين، من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، أنه «في تمام الساعة الثامنة وسبعة وأربعون دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة».

وأوضح «المالكي» أن «الصاروخان كانا باتجاه مدينة نجران وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها جميعا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان».

وأضاف أن «هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني».