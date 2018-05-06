غسل الإعلامي جابر القرموطي يديه ووجهه بالمياه والصابون على الهواء؛ احتفالًا باليوم العالمي لغسل الأيدي والذي يناسب الخامس من مايو، بعد أن أحضر «جردل» كبير ووعاء به مياه وصابون، وطلب من أحد فريق العمل بسكب المياه له حتى يتمكن من تنفيذ ما سبق.



وقال «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس السبت، إنه قام بذلك من أجل توعية الآخرين بأهمية النظافة الشخصية، التي لابد أن يتمتع بها الجميع، من أجل التمتع بصحة جيدة.



وأشار إلى ضرورة غسل الأيدي من حين للآخر للتخلص من الأتربة والميكروبات التي تلتصق بها على مدار اليوم، متابعًا: «أمس كان اليوم العالمي لغسل الأيدي، لكن غسيل الوجه أيضًا مهم ويعطي شعور حقيقي بالانتعاش والراحة».



