يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، اجتماعا اليوم الأحد؛ لبحث العديد من القضايا، ومن بينها سبل التعامل مع أعمال العنف المتوقع حدوثها على خلفية نقل السفارة الأمريكية للقدس منتصف الشهر الجاري.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلي، أن الاجتماع سيبحث أيضا التواجد الإيراني في سوريا والقرار الأمريكي المرتقب بخصوص الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في مارس الماضي، أنه يفكر في السفر لإسرائيل لحضور الافتتاح المخطط له للسفارة الأمريكية الجديدة في القدس في الشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة اعترفت العام الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب فلسطينية.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن افتتاح سفارتها في القدس سيتم في الذكرى السبعين لـ«تأسيس» دولة إسرائيل «يوم النكبة».