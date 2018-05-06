كلوب: بذلنا ما في وسعنا أمام تشيلسي رغم الخسارة

أكد يورجين كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ان فريقه بذل ما في وسعه أمام تشيلسي رغم الخسارة صفر / 1 خلال المباراة ،التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال كلوب، بعد المباراة، إنه يشعر أن فريقه بذل ما في وسعه من اجل الخروج على الأقل متعادلا.



وأكد :"أكره هذه النتيجة، ولكن الأداء كان جيدا بما يكفي للحصول على نقطة".



وأضاف :" فريق تشيلسي كان قويا ولكننا قدمنا أداء جيدا، وحظينا ببعض اللحظات الجيدة. ولم نكن حاسمين بما فيه الكفاية".



واختتم حديثه قائلا :"الأداء كان مقبولا، ولكن النتيجة جاءت مخالفة تماما لما أردناه".



من جانبه، أبدى إيدين هازارد لاعب تشيلسي سعادته بالفوز، حيث قال :" كانت نتيجة عظيمة للغاية. إذا فزنا في آخر مباراتين لنا بالدوري أعتقد أننا سننهي الموسم في المربع الذهبي".



وأكد :"الأمر ليس بيدنا ولكننا سنبذل ما في وسعنا لتحقيق لذلك".