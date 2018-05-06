«البيئة والأسرة» تنظم ورشة عمل لتدريب لجان حماية الطفل بقنا

نظمت جمعية تنمية البيئة والأسرة بقنا، بالتعاون مع هيئة تيرديزوم، وبرنامج الغذاء العالمي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل لتدريب لجان حماية الطفل، تحت عنوان «مفهوم حماية الأطفال وآليات عمل لجان حماية الطفل»، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال.

قال حاتم قطب، المدير الإقليمي لهيئة تيرديزوم الصعيد، إن ورشة العمل تهدف إلى بناء قدرات المشاركين والمبادئ الأساسية لحماية الأطفال من العنف والإساءة وفقا للاتفاقية الدولية لحماية الطفل والقوانين والتشريعات الوطنية.

ومن جانبه، أوضح د. هشام هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية البيئة والأسرة، أن البرنامج التدريبي تضمن شرح لأشكال إساءه الأطفال الخمسة الواردة في الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفئات الأطفال المعرضين للخطر الواردة في نص المادة 96 من قانون الطفل، وكذلك تمكين المشاركين من وضع آليات عمل.