25 شركة سياحية تتنافس على جذب مشجعى المنتخب الوطنى بمونديال روسيا

الأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه.. وموافقة البنوك على تقسيط الرحلات يضاعف الأعداد



كشفت مؤشرات الحجوزات التى تلقتها شركات السياحة خلال الأيام الماضية ارتفاع حجم إقبال المواطنين المصريين على حجز رحلات كأس العالم لتشجيع المنتخب المصرى فى مونديال كأس العالم بروسيا والذى سينطلق بدءا من 14 يونيو القادم ولمدة شهر.

ووافقت عدد من البنوك الحكومية والخاصة على طلبات شركات السياحة بضم رحلات تشجيع المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا الذى يقام منتصف العام الجارى بالعديد من المدن الروسية إلى مبادرة دعم قطاع السياحة فى مصر والتى تشمل تقسيط قيمة رحلات السياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة حتى 6 سنوات.

وقال أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار البرامج المطروحة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع حيث تبدأ الأسعار من 45 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه وفقا لمدة البرنامج والدرجة النجومية للفندق والتى تختلف من 3 أو 4 أو 5 نجوم.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك الوطنية والخاصة لتقديم قروض أو تسهيلات للراغبين فى السفر ويتم تقسيطها على 3 سنوات أو أكثر وهو ما ساهم فى زيادة معدل الاقبال على حجز الرحلات.

وأضاف شيحة أن عدد الشركات المنظمة لرحلات كأس العالم تبلغ 25 شركة ومن المتوقع أن يصل عدد المشجعين إلى 3 آلاف مواطن مصرى، مشيرا إلى أن شركته اقتربت من تحقيق المستهدف وهو 600 مشجع.

وأوضح أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية «مصر للطيران» وعدد من شركات الطيران الخاص لنقل المشجعين وفقا لمواعيد برامجهم السياحية.

وقال محمد النجار نائب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر أن مبادرة البنك لتقسيط رحلات كأس العالم يستفيد منها جميع طوائف المجتمع سواء الموظفين من القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات والمهن الحرة وغير الحرة، مشيرا إلى أن بنك مصر هو البنك الوحيد الذى أخذ زمام مبادرة تقسيط الرحلات حتى 6 سنوات وعممها على جميع فروع البنك التى تقترب من 600 فرع على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار دعم قطاع السياحة لتجاوز الأزمة التى يمر بها.

وأكد معتز صدقى عضو غرفة شركات السياحة ومدير عام احدى الشركات المنظمة ان العروض التى طرحتها الشركة فى السوق المصرى شاملة للتذاكر والفنادق والطيران والانتقالات الداخلية، مشيرا إلى توافر عدد متنوع من البرامج لتتناسب مع متطلبات عدد كبير من مشجعى الكرة فى مصر فلدينا برامج الـ 4 أيام لمشاهدة مباراة واحدة وبرامج 8 و12 يوم لمتابعة اثنين او ثلاث مباريات.

وقال: «نحرص أيضا ان نتعامل بشفافية فيما يخص المعلومات التى نوفرها لعملائنا حيث نقوم بتيسير كل ما هو متعلق بترتيبات السفر إلى كأس العالم ومعاونة عملائنا لتيسير الخطوات دون الانسياق وراء الأوهام المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى ولذلك فقد وجب علينا التحذير أنه ليس كل ما تم الاعلان عنه له مصداقية مؤكدة».

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