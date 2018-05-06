«أردوغان»: تنفيذ عمليات على غرار «درع الفرات وغصن الزيتون» في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده ستنفذ في المرحلة المقبلة عمليات عسكرية جديدة على غرار عمليتي "درع الفرات وغصن الزيتون" لتطهير حدودها من المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال إعلان الرئيس التركي بيان حزب العدالة والتنمية الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل في كلمته اليوم الأحد أمام المؤتمر العام لفرع الحزب بإسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان أن العمليات "مستمرة حتى القضاء على آخر إرهابي في عين العرب والحسكة (في سوريا) وسنجار وقنديل (في العراق)".

وشدد على أنّ حماية سيادة تركيا، وأمنها القومي ومصالحها ستبقى على رأس أولوياته في المرحة القادمة.

وأكد أنه سيواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها في حال انتخابه رئيسا لتركيا في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في 24 حزيران/يونيو القادم.

وأوضح أن القضاء على الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ورميها في مزابل التاريخ، يشكل أحد أعمدة ازدهار البلاد.

كانت القوات التركية قد شنت عمليتي "درع الفرات" في 2016و"غصن الزيتون"في عام 2017 في سورية، وتمكنت القوات في الاخيرة من السيطرة على منطقة عفرين شمال سوريةفي آذار/مارس الماضي.