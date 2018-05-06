«السجيني» عن وضع بوابات على الطرق الدائرية: نهدف إلى تعظيم موازنة المحليات

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المقترح الذي قدمه بشأن وضع بوابات دخول بمقابل مادي على الطريق الدائرية، والتي تسير عليها السيارات بسرعات عالية، يهدف إلى تعظيم الموازنات المحلية.

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن الاقتراح يهدف إلى تعظيم موازنة المحليات؛ حتى لا يكون هناك ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هناك ترهلًا في بعض الطرق التي تحتاج إلى الصيانة، حسب قوله.

وتابع أن هذا الاقتراح لا يُعمّم على جميع الطرق، وإنما يخضع لدراسات وأولويات، معقبًا: «الفكرة أن يعرف المواطن أنه يشارك في صيانة الطريق، وبالتالي يحافظ عليه».

وعن المواقف العشوائية قال إنها أحد الملفات التي فتحتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منذ عام، مؤكدًا أن اللجنة لا تغلق ملفًا إلا بعد إنهاء تطويره.

وأشار إلى مماثلة عدد المواقف العشوائية للمواقف الرسمية، موضحًا أن اللجنة تناقش هذا الملف؛ لحصول الدولة على موارد منه، إضافة إلى البعد الحضاري فيه وجودة تقديم الخدمة للمواطنين.

يُذكر أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اقترح وضع بوابات دخول على الطرق الدائرية السريعة، على أن تكون بمقابل مادي يساهم في تطويرها.