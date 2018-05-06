اليمن يستعد للمطالبة بـ«طرد» الإمارات من التحالف العربى

تصاعدت اليوم حدة الخلاف بين اليمن والإمارت، على خلفية إرسال الأخيرة قوات عسكرية أخيرا فى جزيرة سقطرى، حيث انتقدت حكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى التواجد العسكرى الإماراتى فى الجزيرة، وشددت على أن «جوهر الخلاف هو السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها». جاء ذلك فى وقت نقلت فيه وكالة «أسوشيتد برس» عن مسئول يمنى، لم تسمه، إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة «طرد» الإمارات من التحالف العربى، الذى تقوده السعودية لاستعادة الشرعية اليمنية.

وقالت الحكومة اليمنية، اليوم، فى بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن «الأشقاء فى الإمارات يتواجدون فى الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد فى وضع الجزيرة السياسى والعسكرى الذى يستوجب السيطرة على المطار والميناء». معتبرة أن «الحالة فى الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هى فى الواقع انعكاس لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء فى الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذى بدا مفقودا فى الفترة الأخيرة».

فى غضون ذلك، وبينما لم يصدر عن الإمارات أى رد رسمى على بيان الحكومة اليمينة حتى مثول «الشروق» للطبع، نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم، عن مسئول يمنى رفيع المستوى (لم تسمه)، إن حكومة بلاده «تدرس توجيه طلب إلى الأمم المتحدة لطرد الإمارات من التحالف العربى»، وذلك بسبب سقطرى.

وقال المسئول، وفقا للوكالة، إن «التحالف الرسمى بين اليمن والإمارات قد يكون وصل إلى نهايته». مضيفا: «ندرس توجيه طلب إلى الأمم المتحدة، لطرد الإمارات من التحالف العربى».

ويعود التوتر بين الإمارات وحكومة هادى، إلى إرسال أبوظبى، خلال الأيام الأخيرة، قوة عسكرية على متن 5 طائرات، حملت أكثر من 100 جندى ودبابات وعربات إلى جزيرة سقطرى، ووفقا للحكومة اليمنية فإن أول ما قامت به القوة الإماراتية كان «السيطرة على منافذ المطار وميناء سقطرى وإبلاغ جنود الحماية فى المطار والأمن القومى والسياسى وموظفى الجمارك والضرائب، بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر».