لماذا حذر مجلس الدولة من عدم دستورية المادتين 9 و10 من قانون «أوبر وكريم»؟

أرجأ مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلامياً بقانون "أوبر وكريم" أو "النقل الذكي" بسبب اعتراض النواب على المادتين 9 و10 من المشروع، اللتين تلزمان الشركات المرخص لها بإتاحة المعلومات والبيانات والإمكانات الفنية لجهات الأمن القومي، وبتأمين الشبكات وقواعد البيانات وإتاحتها عند الطلب لجهات الأمن القومي أيضاً.

وسبق أن اعترض قسم التشريع بمجلس الدولة على المادتين بسبب ما وصفه بـ"غموض عملية "الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة" المنصوص عليها في المادة التاسعة من المشروع، خاصة وأنها تفوض وزير النقل بإصدار قرار يحدد ضوابط هذا الربط بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، حيث اعتبر قسم التشريع أن النص بهذه الصورة الغامضة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 57 من الدستور التي تكفل حرمة الحياة الخاصة وصيانتها.

وذكر القسم أن "عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي هذه الخدمة، وجواز رصدها وامكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالا محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً علي أمر قضائي مسبب ولمدة محددة "أمراً ينطوي علي مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين".

وحذر القسم من أن "إفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء علي حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها هي أهم صور الاعتداء علي الحياة الخاصة" مشيراً إلى أن "الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال الأنظمة المعلوماتية يأخذ أبعاداً وأشكالاً جديدة أبرزها الاطلاع على البيانات والمعلومات عن الأفراد وتخزينها على نحو غير مشروع".

واستظهر القسم مما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن "ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها وينبغي دوما ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها، فلا يكون اختلاس بعض جوانيها مقبولا وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها تصون مصلحتين تتكاملان فيما بينهما وأن بديتا منفصلتين، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها وحجبها عن الآخرين وكذلك بما ينبغي أن يستقل به كل فرد من سلطة التقرير فيما يؤثر في مصيره وتبلور هذه المناطق جميعها التي يلوذ الفرد بها، مطمئنا لحرمتها وامتناع إخضاعها لأشكال الرقابة وأدواتها علي اختلافها، الحق في أن تكون للحياة الخاصة تخومها، باعتبار أن صونها من العدوان أوثق اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحضرة، وأكفل للحرية الشخصية التي يجب أن يكون نهجها متواصلا ليوائم مضمونها الآفاق الجديدة التي ترنو الجماعة إليها (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 15/11/1997).

واعتبر القسم أن إجراء عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة مع الجهات المختصة وما يستتبعه ذلك من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي هذه الخدمة، وجواز رصدها وامكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالا محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً علي أمر قضائي مسبب ولمدة محددة ينطوي علي مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

ونبه القسم إلى أنه: على الرغم من أهمية الحق في الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة إلا أنه يصعب وضع تعريف جامع مانع له، وذلك لأن فكرة الحق في الحياة الخاصة من الأفكار المرنة التي ليس لها حدود ثابتة أو مستقرة وتعريف هذا الحق يرتبط بالتقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي في كل مجتمع، فضلا عن ذلك فإن أغلب التشريعات اتجهت إلي عدم إيراد تعريف للحق في الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية، واكتفت بوضع نصوص تكفل حماية الحق وتعدد صور الاعتداء عليه.

وأضاف القسم في ملاحظاته: ربما يُعتقد أن إفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء علي حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها هي أهم صور الاعتداء علي الحياة الخاصة، إلا أن للاعتداء علي الحياة الخاصة من خلال الأنظمة المعلوماتية مفهوم أوسع وأشل ويأخذ أبعادا وأشكالا مستحدثة أبرزها الاطلاع علي البيانات والمعلومات عن الأفراد وتخزينها علي نحو يتسم بعدم المشروعية، ويستمد هذا الجمع أو التخزين صفته غير المشروعة إما من خلال الأساليب غير المسموح بها المستخدمة للحصول علي هذه البيانات أو المعلومات أو من طبيعة مضمون تلك البيانات والمعلومات والتي يجب أن تكون بمنأي عن الجمع والتخزين لاتصالها بالحياة الخاصة للأفراد، ومن ضمنها البيانات والمعلومات المتعلقة بتحركات وتنقلات الشخص.

ولا يقدح في ذلك القول بأن الدستور لم يتضمن النص علي اعتبار تحركات الأشخاص من الحياة الخاصة، علي خلاف ما عدده بنص المادة (57)، فإن ذلك مردود عليه بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد ذهب ـ في القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية ـ تاريخ الجلسة 18/3/1995 ـ إلي »أن إغفال النص علي الحقوق لا يعني انكارها«، فالحق في الخصوصية يشمل كل ما يدور في فلكها بالضرورة، باعتباره مكملا للحرية الشخصية التي يجب أن تكون نهجها متواصلا ليوائم مضمونها الآفاق التي تفرضها القيم التي أرستها الجماعة وارتضتها ضوابط لحركتها.

وهو ما يشوب نص هذه المادة بحالته الراهنة بشبهة عدم الدستورية لمخالفته المادة (57) من الدستور، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.