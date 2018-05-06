«نوارة» و«الأصليين» في مهرجان أوميو للسينما العربية بالسويد

يشهد مهرجان مهرجان أوميو بالسويد للسينما العربية فى دورته الرابعة عرض مزيد من التجارب السينمائية من مختلف الدول العربية في الفئات الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى مناقشتها مع ضيوف المهرجان.



وصرح محمد قبلاوي، رئيس «مهرجان مالمو للسينما العربية» منظم المهرجان، قائلًا "تنطلق فعاليات مهرجان أوميو للسينما العربية بمدينة أوميو السويدية، حيث نفخر بنجاحنا في تنظيم المهرجان للعام الرابع على التوالي. وتعد جولة أوميو واحدة من 6 جولات يقوم بها مهرجان مالمو للسينما العربية في المدن السويدية مثل: مهرجان لوليو للسينما العربية الذي تقام فعالياته بنفس البرنامج، ومهرجانات في مدن هيلسينبورج، وكريسيانستاد، والعاصمة ستوكهولم، فضلًا عن أيام السينما العربية في جوتينبرج".



وأضاف "يعرض المهرجان هذا العام نخبة من أهم الإنتاجات العربية مثل الفيلم المصري «الأصليين» إخراج مروان حامد، وكذلك فيلم «نوارة» إخراج هالة خليل، والفيلم التونسي «على كف عفريت» إخراج كوثر بن هنية ومهدي برصاوي بإنتاج مشترك بين فرنسا والسويد والنرويج ولبنان وسويسرا وألمانيا، كما يقدم المهرجان أيضًا في فئة الأفلام التسجيلية الفيلم الأردني الطويل «17» إخراج وداد شفاقوج الذي يعرض توجهات متباينة لعدد من الشابات الأردنيات يحاولن تكوين فريق نسائي للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة قدم نساء تحت سن 17، وذلك بحضور مخرجته".



كما يضم المهرجان حزمة من أهم الأفلام الروائية القصيرة مثل: الفيلم الإماراتي «غافة» إخراج عائشة الزعابي، والفيلم العراقي «أبراهام» إخراج علي كريم، والفيلم الفيلم المغربي «النداء» بحضور مخرجته ماريا كنزي الحلو.



يذكر أن فعاليات «مهرجان أوميو للسينما العربية» تأتي هذا العام بدعم من بلدية أوميو، وفاستيربوتن فيلم، والمعهد السويدي؛ بالاشتراك مع شركة السينما العربية في السويد، وفولكيتس بيو، والجمعية الفلسطينية أوميو، وABF Umea.