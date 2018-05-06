برلماني: نظام التعليم الجديد يستهدف إخراج أجيال أكثر انتماء للدولة

قال الدكتور محمد هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قضية تطوير التعليم في مصر من القضايا الخطيرة، ولم يجرأ أي نظام سابق على الاقتراب منها، متابعًا أن السنوات السابقة شهدت أسوء مخرجات للعملية التعليمية، على حد تعبيره.



وأوضح «أباظة»، في لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الابراشي، أمس السبت، أن المنظومة التعليمية الجديدة تستهدف إخراج أجيال أكثر انتماءً للدولة، من أجل المساهمة في النهوض بها، متوجهًا بالسؤال لأولياء الأمور غير الموافقين على النظام الجديد: «هل النظام الحالي والامتحانات والمدرسين والدروس الخصوصية، الشكل المرضي لمخرجات العملية التعليمية؟».



وأشار إلى المخاوف من خوض تجربة تطوير النظام التعليمي خاصة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، نظرًا لحداثة التغيرات التي تتضمنها المنظومة الجديدة، مضيفًا أن الاستراتيجية الحديثة تستهدف تطوير التعليم على المدى البعيد.



وطالب الوزارة بشرح المنظومة التعليمة الجديدة لأولياء الأمور، وعدم الانصياع خلف مروجي الشائعات حول صعوبة التعليم في المنظومة الحديثة، متابعًا أنه يتم حاليًا تأهيل المعلمين على المناهج المتطورة.