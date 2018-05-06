إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البلدية بتونس

شهدت مراكز الاقتراع في تونس، صباح اليوم الأحد، إقبالا ضعيفا من الناخبين في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عام 2011.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت تونس «07:00 بتوقيت جرينتش»، وانتشر حوالي 60 ألف عنصر من الأمن والجيش لتأمين العملية الانتخابية.

وتعود آخر انتخابات بلدية بتونس إلى عام 2010، قبل أشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد حكم «بن علي»، لتبدأ بعدها تونس مرحلة انتقال ديمقراطي.

وعلى عكس انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، والانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، كانت نسبة الإقبال ضعيفة منذ صباح اليوم وبدت بعض مراكز الاقتراع في تونس العاصمة وضواحيها خالية من الناخبين.

وأفاد عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون، بأن نسبة الإقبال لم تتعد 10% حتى منتصف النهار بتوقيت تونس، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت منظمة «مراقبون»، التي تعني بمراقبة الانتخابات، أن اثنين من مكاتب الاقتراع في مدينة المظيلة التابعة لولاية قفصة تعرضا لاقتحام وتكسير لصناديق الاقتراع.

وخصصت هيئة الانتخابات 359 مركز اقتراع في 350 دائرة بلدية للانتخابات التي تتنافس فيها 2074 قائمة انتخابية تضم أكثر من 53 ألف مرشح للمنافسة على عضوية المجالس البلدية.