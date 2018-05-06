حددت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة 20 يونيو للنطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهمين محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، المحكوم عليهما بعقوبة السجن المشدد 10 سنوات غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف كرداسة».

وكانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف كرداسة».

وأحالت النيابة المتهمين كلا من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد، وعثمان عبد الفتاح محمد، ومحمود صلاح محمد فارس، ومحمود حنفي محمود السيد زايد، ونجاح أحمد محمد جاد، وكمال محمد جمعة، ومحمود سعيد الدوح، ومحمد فرحات أبو روق، ونجاح أحمد محمد جاد، ومحمود السيد السيد عامر، ومصطفى محمد عبد الحميد، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها منطقة كرداسة ديسمبر 2014.