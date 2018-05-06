أوليكس تطلق خطة شاملة للتوسع وتطوير خدماتها في مصر خلال العام الحالي

كشفت مجموعة أوليكس، العاملةفي مجال التكنولوجيا ومنصات الإعلانات المبوّبة الالكترونية، النقاب عن إعداد خطة شاملة للتوسع وتطوير خدماتها في مصر بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع التجارة الالكترونية.

‏‎وتشتمل خطة التوسع والتطوير على عدد من المحاور لعل أهمها: محور تشجيع الابتكار في مجال التجارة الالكترونية، محور تطوير حلول جديدة لدعم كل من صناعات التطوير العقاري والسيارات خاصة وأن إجمالي عدد المستخدمين شهريا عبر منصة "أوليكس " يصل إلى 3.3 مليون مستخدم ( 1.5مليون في مجال العقارات و1.8 مليون مستخدم في قطاع السيارات) ، هذا بجانب محور حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وتشجيع الدفع الإلكتروني.

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ومن جانبها، أكدت دينا جبران المدير العام لـ"اوليكس مصر"، أن الفترة المقبلة ستشهد "تكثيف لمشاورات أوليكس مع شركائها في الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف تفعيل خطط عمل محددة وحلول جديدة ومبادرات مشتركة لدعم محاور الخطة المختلفة مشيرة إلى أهمية دعم الدولة لصناعة تكنولوجيا الإعلانات المبوبة الإلكترونية نظرا لما تقدمه من دعم لحركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشغيل الشباب خاصة وأن إجمالي عدد الإعلانات المتداولة عبر منصة أوليكس وحدها يصل إلى 1.2 مليون إعلان شهريا ".

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