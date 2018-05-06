كوريا الشمالية تتهم أمريكا بتعكير الأجواء قبل القمة المرتقبة

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بالمزاعم "المضللة" بأن سياسة واشنطن المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط السياسي والعقوبات هي التي دفعت بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات، بحسب وسائل إعلام رسمية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأحد، عن متحدث باسم وزارة الخارجية تحذيره من أن المزاعم عبارة عن "محاولة خطيرة" لإفساد انفراجه في مهدها بعد قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أواخر الشهر الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.



وخلال القمة، وافق الشمال على السعي لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.



ونقل عن المتحدث قوله "إن الولايات المتحدة تتعمد استفزاز كوريا الديمقراطية في الوقت الذي يتجه فيه الوضع في شبه الجزيرة الكورية نحو السلام والمصالحة".



ومن المتوقع أن يجتمع كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل يونيو.