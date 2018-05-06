خلافة فينجر تثير أزمة في ليفربول

أصبح البوسني زيليكو بوفاتش مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ، على المحك وذلك بعد دخوله في خلافات مع المدرب الألماني على خلفية مفاوضاته مع ارسنال لخلافة الفرنسي ارسين فينجر الذي سيرحل بنهاية الموسم .

المساعد البوسني الذي كان رفيق كلوب في دورتموند ، دخل في مفاوضات مع إدارة ارسنال لخلافة فينجر الذي سيرحل بنهاية الموسم ، وهو ما أغضب كلوب الذي لم يكن على علم بالأمر .

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن بوفاتش اختار التخلف عن بعثة ليفربول إلى روما في مباراة اياب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا ، وقال النادي الأحمر في بيانه أن بوفاتش سيصبح مكانه فارغاً حتى نهاية الموسم فقط لأسباب شخصية ، وذلك دون الكشف عن الخلاف بينه وبين المدرب الألماني .

وعلى الرغم من عدم توصل بوفاتش إلى قرار مع ارسنال ، فأن كلوب رفض عودته إلى الفريق مجدداً ، وذلك بسبب عدم إخباره لأحد من ادارة النادي أو هو شخصياً بمسألة مفاوضاته مع ارسنال لخلافة فينجر .

وكان كلوب قد أكد في مؤتمر صحفي أن مستقبل بوفاتش في ليفربول هو بيد الإدارة فقط ، وهو مايؤكد وجود خلافات عميقة بين الطرفين .