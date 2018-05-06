69 مليار جنيه تكلفة شهادات الــ 20% فى بنكى الأهلى المصرى ومصر

قدرت مصادر مصرفية رفعية المستوى تكلفة الاموال المستحقة على شهادات الادخار ذات العائد 20% ببنكى الأهلى المصرى ومصر نحو 69 مليار جنيه بواقع 23 مليار جنيه فى بنك مصر، و46 مليار جنيه بالبنك الأهلى.

وجذبت الشهادة ذات العائد المرتفع بالبنكين الحكوميين نحو 600 مليار جنيه، بواقع 200 مليار جنيه لبنك مصر و400 مليار جنيه للاهلى المصرى.

واطلقت البنوك المحلية شهادات ادخار بعائد 20% لمدة 18 شهرا تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، استحوذ بنكا الأهلى ومصر على النصيب الاكبر من هذه الشهادات بمبلغ 600 مليار جنيه كلفت البنكين 69 مليار جنيه على مدار السنة والنصف الماضية، حيث تبدأ البنوك ايداع قيمة الشهادات فى الحسابات الجارية للعملاء اعتبارا من اليوم.

وفى 15 فبراير الماضى، عقب قرار لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة، أوقفت البنوك العمل بشهادات ذات العائد 20%، طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهر فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 %، والذى اوقفت البنوك العمل بها ايضا اعتبارا من تاريخ 12 إبريل الماضى عقب ثانى خفض للفائدة خلال العام الجارى، حيث طرحت البنوك (الأهلى المصرى ــ مصر) منذ ذلك التاريخ وحتى الآن شهادات ادخار بعائد متغير 17% لمدة ثلاث سنوات.