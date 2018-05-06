• غرفة الشركات: الأسعار تتناسب مع كل الشرائح وتتراوح بين 50.6 ألف جنيه و120.75 ألف جنيه

كشف تقرير أعدته غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع غرفة عمليات الحج السياحى، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى هذا العام 1439 هجرية، بلغ 120.2 ألف مواطن، يتنافسون على 36 ألف تأشيرة حج تقريبا، تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية واختيار الفائزين اليوم الأحد.

وقال ناصر تركى، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أنه نظرا لوجود أكثر من برنامج فى الحج السياحى داخل المستويات المختلفة «برى ــ اقتصادى ــ 4 نجوم ــ 5 نجوم»، فإن إقبال الراغبين لأداء الفريضة فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن الاقبال أكثر على الحج البرى والاقتصادى اللذين يتميزان بانخفاض الأسعار وجودة الخدمات، بالاضافة إلى ارتفاع فرص الفوز بالقرعة، حيث تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لكل من البرى والاقتصادى بإجمالى 24 ألف تأشيرة لمحدودى الدخل بما يقترب من حوالى 70 % من إجمالى التأشيرات المخصصة للحج السياحى.

وأضاف هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج لهذا الموسم، لا تشمل سعر تذكرة الطيران، تنافسية وتتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وتتراوح ما بين 50600 جنيه إلى 120 ألفا و750 جنيها بدون تذكرة الطيران.

وأشار إلى أن أسعار برامج مستوى الخمس نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا تبلغ 120 ألفا و750 جنيها، وفيما يصل سعر برنامج الخمس نجوم صف ثان ويبعد عن الحرم من 250 إلى 1250 مترا لـ106 آلاف و375 جنيها.

وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن ضوابط الحج السياحى، تضمنت أن يكون سعر برنامج الأربع نجوم صف أول من الحرم وعلى مسافة 750 مترا بنحو 89 ألفا و700 جنيه، والصف الثانى من 750 مترا إلى 1250 مترا بنحو 86 ألفا و250 جنيها، فيما حددت أسعار برامج الحج الاقتصادى «موسم كامل» بفنادق مكة وبمساقة لا تزيد على 1250 مترا بنحو 59 ألفا و225 جنيها، موسما كاملا بفنادق مكة بمسافة تبعد من الحرم 2500 متر تبلغ سعر 56 ألفا و925 جنيها.

وأشار أمين إلى أن أسعار الحج الاقتصادى «تحسين 5 نجوم» تبلغ 52 ألفا و900 جنيه، بينما يصل سعر البرنامج تحسين 4 نجوم 50 ألفا و600 جنيه، فيما بلغ سعر برامج البرى موسما كاملا بفنادق مكة 60 ألفا و375 جنيها بمسافة لا تزيد على 1250 مترا، وسعر برنامج موسم كامل بمكة حتى 2500 متر بنحو 58 ألفا و650 جنيها، ويصل سعر البرى تحسين 5 نجوم سعر 55 ألفا و200 جنيه.