برلمانيون يهاجمون قانون «تنظيم النقل الذكي»: يُعقد الأمور ويدمر «أوبر وكريم»

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، رغم إبدائهم عددا من التخوفات من وجود «تعقيدات» في مشروع القانون الحكومي بشأن «أوبر» و«كريم»، وحذر النواب من دوامة الإجراءات الحكومية المعقدة المشروطة على سائقي الخدمة للدخول بشكل قانوني في المنظومة.

وفي هذا الصدد، طالبت النائبة هالة أبو السعد، خلال الجلسة العامة التي تناقش مشروع القانون، الحكومة بعدم تعقيد الأمور أمامهم، ومراعاة أحوال الشباب، متابعة أن تلك الشركات تدعم الاقتصاد المصري بالكثير من الأشكال والطرق.

أما رئيس لجنة النقل السابق، النائب سعيد طعيمة، أبدى استغرابه من وجود نصوص وصفها بأنها «ستؤدي إلى انهيار خدمة أوبر وكريم»، قائلا إنه يفرض كما هائلا من التعقيدات من أجل ترخيص هذه السيارات ودخولها الخدمة بالشكل الذي ينص عليه القانون، مضيفا أنه سيجبر السائقين على الدخول في دوامة الحصول على تراخيص وتصاريح من 5 جهات حكومية مختلفة، ووضع علامة مميزة، ومزيد من الإجراءات التي لن تؤدي بأي حال إلى تحسين أو استمرار خدمة «أوبر» و«كريم».

واتهم النائب هيثم الحريري، الحكومة بـ«التواطؤ والتباطؤ»، وهو ما استفز رئيس البرلمان على «عبدالعال» الذي أصر على حذف الكلمة من المضبطة، ليواصل «الحريري» حديثه قائلا: إن الحكومة لم ترحم سائقي التاكسي الأبيض من البداية، وماطلت سنوات طويلة من أجل زيادة تعريفة الركوب؛ ما أدى لافتعال مشاجرات بين الناس والسائقين، ومن هنا ظهرت «أوبر» و«كريم».

وتابع أن القضاء المصري هو من أنصف سائقي التاكسي الأبيض بنصه على تعريفة زائدة تناسب ظروف المعيشة الحالية.

فيما طالب النائب أحمد خليل خير الله ممثل حزب النور، بعدم النص على حد أقصى تحصله الدولة من جراء هذه الخدمة، والمقدر بـ10 ملايين جنيه، ليطالب بأن يتم فرض جنيه على كل سائق سيارة «أوبر» و«كريم»، وأنه بالأرقام المعلنة عن سائقي الخدمة 150 ألف، إنه سنويا قد تجني البلاد مئات الملايين التي طالب بتوجيهها إلى «الغلابة».