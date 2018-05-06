نيابة الوايلي تعاين حريق مستشفى الصدر بالعباسية

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انتقلت نيابة الوايلي؛ لمعاينة حريق نشب داخل مستشفى الصدر بالعباسية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لرفع آثار الحادث والوقوف على ملابساته وتبين وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة، بانتداب رجال المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق وملابسات الواقعة.

وتستمع النيابة لعدد من شهود العيان بمحل الواقعة للوقوف على ملابساته.

وأكد اللواء علاء عبدالظاهر مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من عمليات الإطفاء لحريق نشب بساحة داخل مستشفى الصدر بالعباسية دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى الصدر بالعباسية، وتوجهت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين، أن الحريق نشب بساحة تقع بين أبواب المستشفى وبين العنابر الخاصة بالمرضى.