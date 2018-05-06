قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية، إنه لم يتم إغلاق أي دور أيتام ورعاية كبار السن المتوفر فيها شروط السلامة حتى الآن، مؤكدًا أن قرار الإغلاق بمثابة الحل الأخير للوزارة.



وأضاف «عبد العاطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن ما فعلته الوزارة بشأن تلك الدور هو إخطارها بتوفيق الأوضاع وتصحيحها وليس إغلاقًا، مشيرًا إلى بدء العمل في 2014 على لائحة نموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.



وتابع أن اللائحة تنص على عدم إصدار ترخيص لدار أيتام أو رعاية كبار السن إلا بعد موافقة الدفاع المدني على شروط السلامة بالنسبة للمكان المراد إنشائه، موضحًا أن الدور التي كانت موجودة قبل ذلك يتم تجديد التراخيص لها كل 3 أعوام، ومن خلال التجديد يتم اشتراط تصحيح وضبط أوضاعهم.



وأوضح أن فكرة تصحيح أوضاع تلك الدور تأتي في إطار أهمية تحمل مسؤولية النزلاء بها من الناحية الأمنية، لافتًا إلى وجود واقعة إهمال بإحدى الدور، العام الماضي، في محافظة الجيزة، والتي تبين أنها لم يتوافر بها شروط السلامة المدنية، حسب قوله.



يُذكر أن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدم أمس السبت، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن قرارات غلق دور الأيتام ورعاية كبار السن بسبب عدم وجود سلم طوارئ.



ولفت إلى وجود تراخيص لتلك الدور منذ سنوات عديدة، موضحًا أن قرار الإغلاق يُهدد بتسريح عدد كبير من النزلاء، دون توفير محل إقامة وبدائل لهم.