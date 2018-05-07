قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمية الحالية لا ترضي الطالب أو أولياء الأمور أو المجتمع، والخريج منها لا يفيد المجتمع بشيء، مشيرًا إلى أن النظام التلعيمي الجديد يستهدف إخراج طلاب يواكبون متطلبات الدولة المصرية.

وأضاف «بركات»، في لقائه ببرنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «on live»، مساء الأحد، أن وزير التعليم قام بالتصدي للمنظومة القديمة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن تطوير التعليم في السنوات الماضية، كان يتم من خلال تطوير جزء من المنهج فقط والإبقاء على نمط العملية التعليمية.

وأوضح أن عملية التطوير تشمل الطالب والمعلم والمنهج الدراسي، وتتم من المراحل الأولي مرحلة kg1 وkg2 والصف الأول الابتدائي، فضلًا عن تطوير الصف الأول الثانوي حتى يحقق التطوير الأهداف المطلوبة في إخراج طلاب يشاركون في نهضة بالدولة.

وتابع أن المنظومة الجديدة ستقضى على رهبة الثانوية العامة التي تحدد مستقبل ومصير الطالب، عن طريق امتحان يقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، معقبًا: «الشعب المصري عنده فوبيا التغير، ومهما قولنا مفيش دروس خصوصية لا الطالب ولا أولياء الأمور هتصدق وهيحجزوا الدروس، لحد ما يدخلوا الامتحانات ويحسوا أنهم مش محتاجين الدروس والتلقين».

وأشار إلى أن المدارس الخاصة واللغات و«الإنترناشونال»، تعد المعوق الأساسي للمنظومة الجديدة، والتي تعد المنافس لهذه المدارس في الفترة المقبلة، موضحًا أن أصحاب المصالح تنتهز فرصة تدهور التعليم الحكومي، للترويج لمدارسها، على حد تعبيره.