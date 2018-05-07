قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن المؤشرات الاقتصادية جيدة جدًا وتنبئ بمستقبل واعد يفوق التوقعات، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد على ذلك خلال مؤتمر النمو الشامل وفرص العمل، اليوم الأحد.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية « المحور»، اليوم الأحد، أن إسماعيل حرص على إبراز المؤشرات والإنجازات غير المسبوقة للاقتصاد المصري في الفترة الماضية، مشيرًا إلى تأكيده على أن ذلك تم بجهد ومساندة من الشعب.

وتابع أن جهود الفترة الماضية كانت لغرض عدد من الإصلاحات الهيكلية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تتطلب أن تكون هناك بنية تحتية قوية ومتطورة، موضحًا أن رئيس الوزراء تطرق إلى الحديث عن البيئة التشريعة في مصر، سواء الجديد منها، أو تعديل التشريعات القائمة.

وأوضح أن رئيس الوزراء أجرء لقاءً مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أهميته؛ للاستفادة من خبرات المنظمة في التدريب ورفع كفاء السياحة ودعمها في بعض المجالات السياحية لتطويرها.

وأشار إلى لقاء «إسماعيل» بالسفير الهندي في مصر، والذي أبدى فيه الجانب الهندي رغبتة في وجود منطقة اقتصادية لشركاتهم في منطقة قناة السويس، إضافة إلى إشارة رئيس الوزراء للتعاون في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات؛ للاستفادة من الخبرات الهندية في هذا الشأن، فضلًا عن التعاون في مجال السكك الحديدية.