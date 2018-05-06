رئيس حي شرق الإسكندرية: البدء في إزالة سور «العقار الراقص» اليوم

أعلن اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق الإسكندرية، عن تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار الذي اشتهر بالعقار الراقص في الإسكندرية، نظرًا لاهتزاز السور بالطابق الأخير من العقار، وتهديده لأمن وسلامة السكان.



وقال «رضوان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل اللإبراشي، مساء السبت، إنه تم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لإزالة السور «الكمر الراقص» اليوم الأحد، من الطابق 3 حتى الطابق 11، بمعرفة اللجنة الفنية المُشكلة؛ لضمان الحفاظ على سلامة وصحة السكان والمارة، وعدم إحداث تأثير على المباني المجاورة للعقار.



وتابع أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أفادت بإمكانية إزالة السور، ولا توجد خطورة على سلامة المارة، مؤكدًا عدم وجود أية أضرار إثر إزالة هذا السور على المباني المجاورة للعقار.



وعرض وائل الإبراشي، أمس السبت، فيديو يوضح اهتزاز سور بالطابق الأخير لعقار تابع لحي شرق الإسكندرية، بعد استغاثة الأهالي لإزالة السور حفاظًا على سلامة المارة والسكان والمنشآت المجاورة.