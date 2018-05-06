إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة بخصوص الصرف الصحي

ناقشت لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات تركي، بشأن عدم إعادة الشيء لأصله لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالمحافظات، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتحميل المحافظات مقابل إعادة الشيء لأصله وإعفاء شركات المرافق منها والخاص بمشروع المياه والصرف الصحي بقرية "مرزا" بدائرة المنتزه.

ومن جانبه وافق المهندس أحمد هاشم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف، على سداد مديونية المشروع الخاص بالقرية وقدره 500 ألف جنيه، كما تم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان للانتهاء من وضع طريقة للسداد خلال أسبوعين.