قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري برئاسة المستشار محمد زكي موسي وعضوية المستشارين فتحي المصري وحسن ابو الوفا و علاء كمال تأجيل نظر الشق المستعجل فى الدعوى التحكيمية المقامة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق و العضو العامل بالنادى حاليا بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المقرر عقدها يومى ١١و ١٢ مايو القادمين لجلسة الاربعاء القادم 9 مايو لتقديم مايفيد الغاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري برئاسة المستشار محمد زكي موسي وعضوية المستشارين فتحي المصري وحسن ابو الوفا و علاء كمال تأجيل نظر الشق المستعجل فى الدعوى التحكيمية المقامة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق و العضو العامل بالنادى حاليا بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المقرر عقدها يومى ١١و ١٢ مايو القادمين لجلسة الاربعاء القادم 9 مايو لتقديم مايفيد الغاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري برئاسة المستشار محمد زكي موسي وعضوية المستشارين فتحي المصري وحسن ابو الوفا و علاء كمال تأجيل نظر الشق المستعجل فى الدعوى التحكيمية المقامة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق و العضو العامل بالنادى حاليا بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المقرر عقدها يومى ١١و ١٢ مايو القادمين لجلسة الاربعاء القادم 9 مايو لتقديم مايفيد الغاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك