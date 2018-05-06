قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري برئاسة المستشار محمد زكي موسي وعضوية المستشارين فتحي المصري وحسن ابو الوفا و علاء كمال تأجيل نظر الشق المستعجل فى الدعوى التحكيمية المقامة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق و العضو العامل بالنادى حاليا بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المقرر عقدها يومى ١١و ١٢ مايو القادمين لجلسة الاربعاء القادم 9 مايو لتقديم مايفيد الغاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك
وكان ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الاسبق والعضو العامل بالنادي حاليا قد أقام دعوي تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصما رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بصفتهما مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة التي وجهت من مجلس ادارة نادي الزمالك للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك المزمع عقدها يومي ١٠ و ١١ مايو ٢٠١٨
ومرتكنا الي كونها تمثل اعتداء علي القرارات الصادرة من معالي المستشار المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر وارد أموال عامة عليا وكذا القرارات الصادرة من المحامي العام لنيابات شمال الجيزة في القضية رقم ٨١١٥ لسنة ٢٠١٧ إداري العجوزة .
وطالبا الحكم فى الموضوع ببطلان قرار الدعوة التي وجهت للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك المزمع عقدها لمخالفتها نص المادة ١٢ من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧
وأمر المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بإحالة الشق المستعجل للجنة الاستشارية بالمركز لنظره فأصدرت قرارها المتقدم