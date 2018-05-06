«المصارف العربية» يوصى بالتحول من الاقتصادى التقليدى إلى الرقمى

أكد مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى اختتم اعماله فى القاهرة الاسبوع الماضى، على أهمية تشجيع المصارف المركزية العربية، فى مواكبة الذكاء الاصطناعى، عملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من مرحلة الاقتصاد التقليدى إلى مرحلة الاقتصاد الرقمى تزامنًا مع احتواء مخاطر هذا التحول وتداعياته، وتكليف اتحاد المصارف العربية بإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية، وتأمين ظروف توسيع الثقافة والوعى حولها.

ودعا المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع التى تسهم فى تطوير المنتجات المالية التكنولوجية وتساعد على تعميم خدمات الشمول عبر تمكين الشرائح الضعيفة «المهمشة» من النفاذ إلى منظومة الدفع.

وأشار المؤتمر إلى أهمية إرساء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات وتشمل جميع المتدخلين فيها بما فيها المصارف والمؤسسات المالية ويعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفى والمالى فى عموم المنطقة العربية، وضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة على غرار سلسلة الكتل النقدية (Block Chain) فى سياق تطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية فى استعمال النقد.

وأكد المؤتمر على ضرورة اهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفى والمالى العربى بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظرا لدورها فى تنويع النشاط الاقتصادى وتطوير العمل المصرفى ليصبح أكثر استجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الرائد والحيوى، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المنطقة العربية لمواجهة تحديات استيعاب ابتكارات التكنولوجيا المالية وصولا إلى تقديم خدمات هذين القطاعين بصورة أسرع وأسهل وأقل كلفة من الخدمات التقليدية.

نظم كل من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر المؤتمر المصرفى العربى السنوى تحت عنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، بمشاركة 600 شخصية مصرفية ومالية قيادية جاءت من مصر والجزائر والبحرين والصين وقبرص وجيبوتى والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وافتتح أعمال المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والاستاذ أحمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ محمد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ومحمد الاتربى، عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، بحضور هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ووسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية.

وتم تكريم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، وجواد أحمد بوخمسين، رئيس شركة بوخمسين القابضة، ومحمد بركات، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى المصرف العربى الدولى، واسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى السابق.