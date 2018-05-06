مقتل 20 شخصا في انهيار منجم فحم جنوب غرب باكستان

ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن 20 عاملا على الأقل بأحد مناجم الفحم، لقوا حتفهم بعد انفجار، تسبب في انهيار المنجم، الواقع جنوب غرب باكستان.

وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث، بالقرب من مدينة كويتا بمنطقة ماروار، بإقليم بلوشيستان مساء أمس السبت.

وكان أكثر من 24 عاملا، يعملون في المنجم وقت وقوع الانفجار، طبقا لما ذكره سيد حسنين أحمد شاه، من إدارة الإنقاذ الإقليمية.

وأضاف «شاه»، أن سقف المنجم انهار، في أعقاب انفجار، ناجم عن تراكم غاز الميثان، مشيرا إلى الانتهاء من عملية الإنقاذ، التي استمرت لأكثر من عشر ساعات.

وتابع: «لقد انتشلنا 16 جثة من المنجم وأنقذنا سبعة مصابين».

وقال المتحدث باسم المستشفى، محمد إسلام، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى «كويتا» المدني، حيث توفي أربعة منهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن معظم العمال كانوا من منطقة شانجلا بإقليم خيبر-باختونخوا، شمال غرب البلاد.

وتؤدي ظروف العمل السيئة داخل مناجم الفحم، في إقليم بلوشيستان، الغني بالمعادن، بحياة العمال، لكن غالبا لا يتم الإبلاغ عن ذلك.