ماكين يوصى بعدم حضور ترامب جنازته

كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن السيناتور الأمريكى الشهير، جون ماكين، الذى يعانى من مرض سرطان الدماغ، أوصى بعدم حضور الرئيس دونالد ترامب مراسم جنازته حال وفاته حيث يعانى من سرطان الدماغ.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير له اليوم، أن ماكين، وهو سيناتور جمهورى، أوصى مسئولين فى البيت الأبيض مقربين منه بدعوة نائب الرئيس مايك بنس بدلا عن ترامب لحضور جنازته، وأن تقام مراسم الجنازة فى الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وفى الأسابيع الأخيرة، زار عدد من السياسيين ماكين فى مستشفى قريب من مزرعته فى ولاية أريزونا، ومن بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والسيناتور السابق جو ليبرمان.

وفى كتابه «موجة لا تهدأ»، الذى صدر مؤخرا، وبخ ماكين الرئيس ترامب، واتهمه بـ«بإهدار القيم الأمريكية عبر مدح طغاة دوليين، وتشويه وسائل الإعلام، وتجاهل حقوق الإنسان، والحط من قدر اللاجئين».

ولفت فى هذ الصدد إلى مدح ترامب للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وغرامه بالرئيس الصينى شين جين بينج، وهما زعيمان يتهمهما ماكين بـ«القمع». ويعبر ماكين كذلك فى كتابه عن ندمه لأنه لم يرشح السناتور السابق جوزف ليبرمان نائبا له عندما خاض السباق للرئاسة فى 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة بايلين عوضا عنه، بحسب صحيفة «التايمز» الأمريكية.

ويعد ماكين (81 عاما) من أقوى الأصوات فى الحزب الجمهورى فى مجال السياسة الخارجية رغم معركته مع سرطان الدماغ. وهو عضو فى مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ 1987.

ويعود عداء ترامب الطويل الأمد مع ماكين إلى جذوره فى الأيام الأولى من السباق الرئاسى لعام 2016؛ حيث انتقد عضو مجلس الشيوخ ترامب لتهديده المهاجرين المكسيكيين فى خطاب يونيو 2015 الذى أعلن فيه ترشيحه.