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ليون يقسو على تروا بثلاثية بالدوري الفرنسي

د ب أ
نشر فى : الأحد 6 مايو 2018 - 7:13 م | آخر تحديث : الأحد 6 مايو 2018 - 7:13 م

عزز ليون آماله في الحصول على المركز الثاني في المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه المستحق 3 / صفر على ضيفه تروا.

ارتفع رصيد ليون، الذي واصل انتفاضته في المسابقة، بتحقيقه انتصاره الثامن على التوالي، إلى 75 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تروا عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

ارتدى بيرتراند تراوري ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لليون في الدقيقتين 28 و35، فيما تكفل ماكسويل كورني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88


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