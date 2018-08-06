السعودية تصطاد صاروخا حوثيا أُطلق باتجاه نجران

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أعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقه ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه مدينة نجران.

وأعلن الدفاع الجوي السعودي تدمير صاروخ حوثي أطلق باتجاه نجران، دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت قناة الإخبارية السعودية.