اتهام محام سابق في النمسا بسرقة 20 كيلوجراما من الذهب من سيدة عجوز

أعلن الإدعاء العام بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم الإثنين، أن محاميًا سابقًا يواجه اتهامات بسرقة 20 كيلوجراما من الذهب بقيمة نحو 700 ألف يورو من سيدة عجوز، ورفع الإدعاء العام دعوى جنائية على خلفية ذلك.

وصرح دفاع المتهم، بأن موكله معترف بالجريمة، ويرغب في تقديم تعويض عن الضرر.

وبحسب لائحة الاتهام، كانت السيدة، 78 عاما، قد ائتمنت المحامي السابق، 42 عاما، على أنها تحتفظ في المنزل بـ20 سبيكة ذهبية، وبناء على ذلك اتفق المدعى عليه مع لصين لتفتيش شقة السيدة.

وجاء في اللائحة، أن المحامي السابق دعا السيدة لمنزله ليلة الجريمة، وبعد إخفاق المحاولة الأولى، التي لم يعثر فيها اللصان على الذهب، مدهما المدعى عليه بمعلومات تفصيلية، ودعا الضحية للمرة الثانية للخروج من منزلها.

وفي هذه المرة عثر اللصان على الذهب في خزانة، ومنذ ذلك الحين اختفوا بصحبة غنيمتهم.