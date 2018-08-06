ضبط عاطلين وسيدة لمحاولتهم سرقة «توكتوك» بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية من أصحابها بمنطقة السلام، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ أثناء مروره بالقول الأمني 120 لاسلكي وبصحبته القوة المرافقة بطريق بلبيس، تمكن من ضبط «رمضان.م» 44 عامًا، جزار، ومسجل خطر، والسابق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته سيجارتين من مخدر «الإستروكس»، و«محمد.س» 27 عامًا، خراط، وزوجته «مريم.ف» 17 عامًا، ربة منزل، وبحوزتها مفك، عقب استقلالهم «توكتوك» وشروعهم في سرقته كرهًا عن قائده باستخدام السلاح الأبيض والمفك.

وبسؤال المجني عليه، قرر باستقلال المتهمين التوكتوك قيادته من منطقة العبور؛ لتوصيلهم لمنطقة مساكن الإسكندرية، وطلب منه المتهم الأول التوقف بجانب الطريق بدعوى قضاء الحاجة وشرعوا في سرقته بالإكراه.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه؛ أيدوها، وأقر الأول حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.