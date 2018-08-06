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صور.. تحرير 320 حملة أمنية ليلية مكبرة في مدينة نصر

كتب- محمد أبوعوف
نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 4:00 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 4:00 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، استهدفت منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وشارك فيها ضباط وأفراد مباحث قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة بالإضافة للإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لقطاع الشرق وإدارة شرطة المرافق.

اعتمدت الخطة على إحكام السيطرة في المناطق كافة من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية ورفع الإشغالات، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج.

وأسفرت عن تحرير 170 مخالفة إدارية، و150 مخالفة مرورية، وضبط 6 قضايا مخدرات وأسلحة نارية.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات؛ للقضاء على الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال ولاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة وجارٍ بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة.


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