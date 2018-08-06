الديون قصيرة الأجل ارتفعت إلى 11.50 مليار دولار.. ونصيب الفرد من الدين زاد إلى 841.2 دولار





أعلن البنك المركزي المصري، أن ديون مصر الخارجية ارتفعت بنحو 5.3 مليار دولار؛ لتصل إلى 88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ82.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.

وبحسب تقرير للبنك صدر، اليوم الاثنين، ارتفع الدين الخارجي نتيجة تزايد الديون متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.8% لتصل إلى 76.6 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 11.50 مليار دولار مقابل 11.12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل نحو 87% من إجمالي الدين الخارجي مقارنة بـ86.6%.

وبحسب بيانات المركزي، فإن قيمة القروض الخاصة بالمؤسسات الدولية والإقليمية ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إلى 27.02 مليار دولار، مقابل 26.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة قروض دول نادي باريس لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار.

ووفقا للبنك، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 27% من صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية العام الماضي، مقابل 30.1% بنهاية العام الماضي.

وتابع التقرير أن البنك المركزي سدد بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.728 مليار دولار، مقابل 6.354 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وذكر البنك أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة 6.3% إلى 841.2 دولار، وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، من 44.258 مليار في نهاية يونيو.