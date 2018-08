ألمحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى حملها في الطفل الثالث، وذلك من خلال نشر صورة لابنتيها «ميلا وإيلا» تحملان لافتتين الأولى كتب عليها؛ "لدينا سر"، والثانية كتب عليها "سنصبح أختين كبيرتين".



وعلقت نانسي على الصورة قائلة: "أمنية إيلا وميلا سوف تتحقق". وعلى الفور تفاعل متابعين نانسي مع البوست، لتهنئتها على الحمل.



ونانسي عجرم متزوجة من فادي الهاشم طبيب أسنان. وآخر أعمالها كانت إحياء لحفل ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت.







Mila & Ella’s wish has been fulfilled ❤️❤️ pic.twitter.com/LkxMoeWFOI