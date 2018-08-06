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رئيس «الدستورية العليا»: الحكم الدستوري يطبق بأثر رجعي إلا في حالة الضرائب

المستشار حنفي علي جبالي
المستشار حنفي علي جبالي
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 1:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 1:13 ص
قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الدستوري الصادر من المحكمة يطبق بأثر رجعي إلا في حالة الضرائب يطبق في وقت صدور الحكم.

وأضاف «جبالي»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المحكمة الدستورية لها السلطة التقديرية في مراعاة الظروف الانتقالية أو الاقتصادية أو حقوق الأفراد، أثناء إصدار الأحكام.

وتابع: «كل مدعي رفع دعوى بعدم الدستورية، قانون المحكمة أعطى سلطة للمحكمة الدستورية بترتيب الأثر للقانون، والقاعدة العامة في حالة عدم دستورية القانون أنه باطل منذ سريانه، ولو قضينا بعدم دستورية النص يطبق الحكم بشكل فوري، بخلاف بعض الحالات».

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