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فيديو.. عبد الحميد أباظة: 1500 دولار تكلفة القرنية المستوردة

عبد الحميد أباظة
عبد الحميد أباظة
إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 1:33 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 1:33 ص
• حجم استيراد القرنيات لا يكفي الاحتياج المحلي لها

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، إن قوائم انتظار مرضى العيون تضم عددًا كبيرًا من المرضى يتراوح من 12 إلى 15 ألف مريض.

وأضاف «أباظة»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن استيراد القرنيات يحتاج عملة صعبة، يكلف المواطن الكثير من الأموال أو الدولة حال تكفلت بعلاجه، مشيرًا إلى وصول تكلفة استيراد القرنية إلى قرابة 1500 دولار. 

وتابع أنه بالرغم من إجراء فحوصات دقيقة على القرنية المستوردة إلا أن ذلك لا يمنع احتمالية نقلها بعض الأمراض مثل فيروس سي، موضحًا: «حجم استيراد القرنيات لا يكفي الاحتياج المحلي لها، لذلك هناك فائدة كبيرة من الحصول على قرنيتي المتوفي جراء الحوادث، وزراعة واحدة لكل مصاب بالعمى ليتمكن من الرؤية مرة أخرى حتى لو بعين واحدة، الأمر الذي من شأنه أيضًا القضاء على قوائم انتظار مرضى العيون».


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