تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، بأن الولايات المتحدة سوف "تطبق العقوبات" التي أعادت فرضها على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء تلك الخطوة.

وقال "بومبيو" إن: "البيت الأبيض يصدر خلال ساعات بيانا يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض بلاده عقوبات على إيران كان الرئيس ترامب، قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعندما سئل "بومبيو" في طريق عودته من سنغافورة إلى واشنطن عما إذا كان بإمكان طهران الالتفاف على الإجراءات، أجاب الوزير الصحفيين: "الولايات المتحدة سوف تطبق العقوبات"، مضيفا: "إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث وأن التصعيد ضد طهران يرمي إلى إبعاد تلك النشاطات".

وتابع: "إن الإيرانيين غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم".

وخلال هذا الأسبوع ستعيد واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات، كما توجهت واشنطن إلى الدول الأخرى بضرورة التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر المقبل.

وابتداء من غدا الثلاثاء لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، كما أن عقوبات واسعة ستفرض على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد، بحسب مسؤول بالخزانة الأمريكية رفض ذكر اسمه.

في المقابل، عبر الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، قائلا: "إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأحد، أن "إيران ستخفف قواعد صرف العملات الأجنبية في محاولة لوقف انهيار عملتها الريال الذي فقد نصف قيمته منذ أبريل بسبب المخاوف من إعادة فرض العقوبات الأمريكية".

من جانبها، رصدت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، اليوم الاثنين، الشركات الأوروبية المتضررة من إعادة فرض العقوبات والتي جاءت على رأسها الشركات ألمانيا وفرنسا، مشيرة إلى استراتيجية الشركات الفرنسية للالتفاف حول العقوبات التجارية الأمريكية.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن أبرز القطاعات الأوربية التي ستتأثر بالعقوبات "السيارات والطاقة والملاحة الجوية ومنتجات التجميل"، ذاكرة أن تلك الشركات لن تغادر طهران نهائيا.

وأضافت الإذاعة أن شركة "رينو" الفرنسية للسيارات على سبيل المثال التي تحتل 40% من السوق الإيرانية، بعد إعادة العقوبات ستعلق المشروعات المشتركة ظاهريا وتسندها إلى مستثمرين محليين من الباطن، كما ستترك أصول الشركة والعمالة الوافدة في طهران ولن يغادروا البلاد، بحسب مصدر مسؤول داخل الشركة.

فيما أعلنت شركة إيرباص وتوتال عن رغبتهم بسماح الولايات المتحدة لهم باستثنائهم وإعطاءهم الضوء الأخضر لحين تسديد العقود المبرمة مع الجانب الإيراني، كما أعلنت ماركة مستحضرات التجميل "بيير أوجي" الموجودة في إيران منذ 3 سنوات عن نيتها في البقاء ورغبتها في الإنتاج المحلي في إيران بفتح مصانع والتعامل بالعملة المحلية.