التموين تعفي العمالة الموسمية من «البحث الاجتماعي» عند إضافة المواليد

أصدر وزير التموين علي المصيلحي، قرارا بإعفاء كافة العمالة الموسمية من أصحاب البطاقات التموينية والراغبين في إضافة أبناءهم إلى منظومة الدعم، من إرفاق وثيقة «البحث الاجتماعي» مع طلب الخدمة، وذلك تيسيرا على المواطنين.



وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن المصيلحي اجتمع بوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، لمناقشة سير عمليات إضافة المواليد، مشيرًا إلى أنهم توصلوا إلى إعفاء العمالة الموسمية من وثيقة "البحث الاجتماعي".



وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم مراجعة بيانات العمالة الموسمية من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتضمن بيانات كافة العمالة الموسمية، وبالتالي ستظهر كافة التفاصيل التي تحتاجها وزارة التموين لإتمام خدمة إضافة المواليد.