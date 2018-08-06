أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيقوم اليوم الاثنين، بزيارة مدينة طور سيناء؛ لوضع حجر الأساس لإنشاء مزرعة سمكية بالمدينة على مساحة 50 فدانًا؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان المدينة من الأسماك، إضافة إلى تزويد المدن السياحية بكميات مختلفة منها.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن وزير الزراعة سيقوم بجولة تفقدية للمشروعات، التي تمت والجاري تنفيذها على أرض المدينة، مثل أعمال التطوير الجارية بميناء الطور، وزيارة إحدى المزارع الشبابية النموذجية الناجحة، التي تمت إقامتها على مساحة 300 فدان، وتختتم الزيارة بزيارة مزرعة مصر الخير للإنتاج الحيواني.