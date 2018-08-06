تقرير: الجيش السوري بدأ تقدما بريا باتجاه بادية السويداء

أفاد تقرير إخباري من داخل محافظة السويداء السورية بأن الجيش الحكومي السوري بدأ تقدما بريا من عدة محاور باتجاه بادية السويداء، تزامنا مع تمهيد مدفعي وجوي على مناطق سيطرة تنظيم داعش.

ووفقا لموقع "السويداء 24"، فإن "عناصر الفرق الأولى والعاشرة والخامسة عشرة، بالإضافة للفصائل الرديفة، تقدموا من عدة محاور في بادية السويداء خلال ساعات مساء الأحد، تحت غطاء جوي ومدفعي".

وأضاف أن "الجيش تقدم لمسافة تقدر بخمسة كيلومترات باتجاه منطقة الكراع شرق قرى الرضيمة الشرقية وعراجة ودوما شمال شرق المحافظة، تزامنا مع تقدم بمسافة ثلاثة كيلومترات باتجاه منطقة الدياثة، عبر محور الشريحي والشبكي".

وذكر أن "الجيش السوري ثبت مواقعه في عدد من التلال الحاكمة في بادية السويداء وأبرزها تل الرزين ومنطقة غبشة، وأشرف ناريا على مناطق أخرى".

وأكد الموقع أن "الجيش السوري تقدم دون أي مواجهات تذكر"، لافتا لفرار "عناصر داعش من بعض المواقع التي تقدم لها الجيش دون مقاومة باتجاه المناطق الوعرة، التي يرجح أن تشهد مواجهات عنيفة في الأيام القادمة".

وأسفرت هجمات وعمليات انتحارية شنها داعش في السويداء نهاية الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، وذلك في أعنف عملية للتنظيم منذ سنوات على المنطقة ذات الغالبية الدرزية.