حزب باكستاني يرشح نجم الكريكيت عمران خان «رسميا» لمنصب رئيس الوزراء

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رشح حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتزعمه نجم الكريكيت الباكستاني السابق الذي تحول إلى السياسة، عمران خان، رسميا لشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد، اليوم الاثنين.

وقال شاه محمود قريشي، وهو زعيم بارز في الحزب، لوسائل الإعلام بعد اجتماع للحزب: "تم بالإجماع تمرير قرار بترشيح عمران خان لشغل منصب رئيس الوزراء".

ويشار إلى أن الحزب تفوق على منافسيه بحصوله على 116 مقعدا في الجمعية الوطنية، بعد فوزه بـ16.86 مليون صوت في الانتخابات التي جرت في 25 من يوليو الماضي، بحسب لجنة الانتخابات الباكستانية.

وقد أظهرت النتائج النهائية حصول حزب "الرابطة الإسلامية - جناح نواز" بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف – المسجون حاليا على خلفية اتهامات بالفساد - على 64 مقعدا.

بينما حصل حزب "الشعب الباكستاني"، بقيادة الرئيس السابق، آصف زرداري، على 43 مقعدا.

ويحتاج حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" إلى دعم 137 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 272، لتشكيل الحكومة.

وقد رفضت جميع الأحزاب السياسية تقريبا، باستثناء "حركة الإنصاف الباكستانية" نتائج الانتخابات التي شابتها مخالفات ومزاعم بالتلاعب.

ومن المتوقع أن يشهد التصويت على منصب رئيس الوزراء منافسة قوية، حيث قرر حزبا الرابطة الإسلامية والشعب الباكستاني التقدم بمرشح مشترك عن الحزبين.