قدم مواطن بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، مذكرة إلى الوحدة المحلية ومركز شرطة أخميم، يفيد بمشاهدته تمساحين على ضفاف النيل أمام منزله؛ ما يعرض أسرته والمنازل المجاورة للخطر.

وأصدرت مديرية أمن سوهاج، بيانا رسميا حول الواقعة، أكدت فيه أنه ورد لمركز شرطة أخميم مذكرة محررة بمعرفة مجلس ومدينة أخميم تتضمن بلاغ المدعو "خالد أحمد محمد"، صياد، بمشاهدته أمام منزله الكائن على ضفاف نهر النيل عدد 2 تمساح؛ ما يعرض أسرته والمنازل المجاورة للخطر.

وانتقل اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق، وقوات قسم شرطة المسطحات، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، ومشطوا المنطقة المشار إليها وتبين صعوبة الرؤية بها لكثافة الهيش بمساحة 10 قراريط.

وتم التنسيق وإدارة حماية النيل بالمحافظة لتطهير النيل وإزالة الهيش بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر رقم 3440 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي ذلك الوقت، ناشد أهالي من مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بالتدخل لتطهير ترعة الفاروقية؛ لمشاهدتم لأكثر من تمساح؛ ما يؤثر على الثروة السمكية، بالإضافة لخطورتها على أروح المواطنين.

ورصدت "الشروق" حالة من الرعب بين أهالي مركز دار السلام بعد مشاهدتهم لها.

وقال جمال السيد، أحد أهالي مركز دار السلام، إنهم فوجئوا بانتشار تماسيح داخل الترعة الفاروقية بصورة كبيرة، وخروجها أحيانا إلى الأرض من ناحية الجبل؛ ما يثير تخوفات كثيرة بين المارة.

وأكد أحد شهود العيان بمركز دار السلام، أنه شاهد تمساحين، وتم منع الأطفال من الخروج من المنازل.