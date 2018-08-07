توفيت منذ قليل عن عمر يناهز الـ86 عاما الفنانة المعتزلة سناء مظهر، التي اشتهرت بأدوار الشر ومن أبرز أدوارها دور أم جميل في المسلسل الديني على هامش السيرة.

وهي ممثلة مصرية، بدأت العمل الفني في فترة ستينات القرن العشرين، فكانت إحدى الفتيات الثلاث في فيلم (بياعة الجرايد) مع ماجدة ونعيمة عاكف، وقدمها المخرج حسام الدين مصطفى من خلال فيلم (النظارة السوداء)، كما قدمت العديد من الأعمال السينمائية المميزة منها (مدرستي الحسناء، شاطئ المرح)، لكنها بعد فترة تزوجت من خارج الوسط الفني من طيار حربي حسن القصري، ولكنه استشهد في حرب الاستنزاف نهاية الستينيات ولم تتزوج بعده.

شاركت في العديد من الأعمال التاريخية مثل (على هامش السيرة)، ارتدت الحجاب واعتزلت الفن تمامًا، وهي شقيقة النجم الراحل أحمد مظهر/ ومن مواليد 17 أغسطس عام 1932.